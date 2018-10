Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroQuesta volta il nemico di Ulisse è molto più forte dei gloriosi troiani di Priamo ed Ettore. Il cavallo da solo non basta per vincere la sfida degli ascolti contro un colosso del calibro di Maria De Filippi e della sua squadra agguerrita di Tu sì que Vales. E anche il prode Alberto Angela sabato sera si è dovuto inchinare alla supremazia di Queen Mary: 5 milioni e 221 mila spettatori la media del programma di Canale 5 (con picchi di 6 milioni e mezzo) contro i 3 milioni e 612 mila di Ulisse su Rai 1. Netto anche il divario di share: 29,3% (picchi del 38%) contro 18,6%. Ma, considerando che il sabato si presta più all'evasione e alla risata che alla storia e alla cultura, ecco che la difesa ferrea di Alberto Angela va elogiata. A farlo ci ha pensato Adriano Celentano con queste righe scritte in una nota: «Grazie Alberto, per il tuo contributo a non dimenticare scrive il Molleggiato - Con la tua trasmissione non solo ci aiuti a non dimenticare gli orrori del nazismo, ma a ricordarci che il seme di quelle atrocità è dentro ognuno di noi, pronto a esplodere ogni volta».La puntata di Ulisse, dedicata all'orrore del rastrellamento del ghetto di Roma e della Shoah, ha avuto un grande seguito anche sui social: con oltre 133 mila interazioni (+50% rispetto alla scorsa settimana) è stato il programma più commentato della giornata, finito al primo posto dei trending topic Italia. La serata di sabato ha visto affondare perfino il calcio. La partita Olanda-Germania di Nations League su Italia 1 è stata vista solo dal 4,7% dei telespettatori.riproduzione riservata ®