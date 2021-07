Domenico Zurlo

Non più solo Pfizer per i ragazzi dai 12 ai 16 anni: l'Aifa ha dato ieri l'ok al vaccino Moderna anche per i più giovani, dopo l'approvazione dell'Ema arrivata già nei giorni scorsi. Un'arma in più per dare maggiore spinta alla campagna vaccinale tra i giovanissimi, anche in vista della riapertura delle scuole a settembre. La novità vede il pieno appoggio dei pediatri: per scongiurare la Dad (incubo di tanti) «è importante ancora di più sensibilizzare i genitori e i ragazzi sulla certezza della vaccinazione, unica arma per combattere la diffusione del contagio», commenta la presidente della Società italiana di pediatri Annamaria Staiano. Ed è proprio sulla scuola che il dibattito si fa acceso: il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha annunciato che a settembre si tornerà tutti in presenza, ma sull'obbligo vaccinale per i docenti «deciderà il governo». Categorico il sottosegretario Costa («Se non riusciremo a convincerli, li obbligheremo»), più soft Pierpaolo Sileri, secondo cui un eventuale obbligo «per il momento non serve» e in classe «si tornerà, ma con la mascherina». Il clima di indecisione non piace però ai presidi: «L'obiettivo deve essere il ritorno in presenza, ma la politica ha difficoltà a decidere», protesta il presidente Antonello Giannelli. Slitta anche il green pass per i trasporti: nel Consiglio dei ministri di oggi non è previsto che se ne parli, mentre una cabina di regia ad hoc potrebbe tenersi all'inizio della prossima settimana. Nel frattempo la curva dei contagi continua a salire: ieri altri 5.696 casi, 15 morti e un tasso di positività che sfiora il 2,3%. Buone notizie arrivano dalla campagna vaccinale: superate le 67 milioni di dosi somministrate, con il 57% degli italiani vaccinati con doppia dose e oltre il 65% che ha ricevuto almeno la prima. «Numeri che ci aiutano ad affrontare in modo diverso questa stagione», le parole del ministro Speranza.

