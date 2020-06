I vigili di quartiere tornano in strada presto in centro le pattuglie in monopattino

A Milano tornano i vigili di quartiere dopo la pausa imposta dal lockdown e vengono estese le aree di presidio. Sono circa 200 gli agenti riprendono le ronde e 32 quelli di supporto. Ciascun presidente di Municipio concorderà con il proprio comando decentrato, entro il 27 giugno, un numero tra 5 e 7 hot spot, per il passaggio settimanale dei vigili di quartiere a piedi, e verificherà il posizionamento dei presidi mobili già in attività.

Nel Municipio 1 partirà una sperimentazione: i vigili circoleranno in monopattino elettrico sulle psite ciclabili e su alcuni assi particolari, come corso Vittorio Emanuele II e via Dante. Verrà inoltre mantenuto il pattugliamento in bicicletta dei parchi. «I vigili di quartiere saranno ancora più visibili» garantisce la vice sindaca Anna Scavuzzo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 05:01

