Oroscopo Paolo Fox weekend 15-16 ottobre: crisi in amore per il Capricorno, Venere bacia Gemelli e Vergine

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 15-16 ottobre. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

ARIETE. Nella giornata di sabato sarà meglio evitare discussioni, in amore sarà meglio placare qualche tensione altrimenti rischierete delle incomprensioni.

TORO. Nella vita di coppia ci si è stancati di certi ritmi. Per i single nei prossimi giorni arriveranno occasioni da cogliere subito.

GEMELLI. Nella giornata di sabato la Luna entra nel segno e questo significa che potranno esserci possibili incontri intriganti per i single. Venere rimane favorevole per la vita di coppia. Ci sarà un'e voluzione nel campo della finanza, riescono ad avvicinarsi alle soluzioni

CANCRO. L'amore risente di qualche scossone e si potranno avere i primi segnali di incertezza e mancanza di comunicazione. Sul lavoro potrebbero arrivare i riconoscimenti che stavate aspettando.

LEONE. Chi è single deve cercare di capire i propri sentimenti per evitare di giocare con le esigenze degli altri. Ora avete tempo per fare nuovi progetti, approfittatene.

VERGINE. Inizia un bel transito di Venere nella giornata di domenica, la Luna favorevole per tutta la settimana dà un impulso positivo all'amore. Portare avanti con determinazione i vostri progetti sul lavoro.

BILANCIA. Il fine settimana regalerà ai single sensazioni speciali e belle emozioni da vivere. Sul lavoro potrete imparare dagli errori del passato e fare del vostro meglio per il futuro.

SCORPIONE. Venere entrerà nel segno nella giornata di domenica, con il partner potrete fare scelte importanti. Giorni non proprio incoraggianti sul lavoro, tenete duro.

SAGITTARIO. Approfittate del fine settimana per risolvere piccole incomprenzioni, il cielo è positivo per i progetti futuri. Sul lavoro in arrivo belle notizie.

CAPRICORNO. Il weekend potrebbe tornare qualche turbolenza, attenzione alle relazioni in crisi. Sul lavoro potrete rimettervi in pista, con calma e determinazione otterrete ciò che volete.

ACQUARIO. Nelle giornate di sabato e di domenica possono nascere nuovi amori, in coppia evitate discussioni. Sarete travolti da una grande creatività, condividete le vostre idee solo con persone fidate.

PESCI. I single potranno gestire al meglio nuovi interessi. Sul lavoro non fatevi sovrastare dalle idee disfattiste.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 11:42

