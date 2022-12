Oroscopo Paolo Fox settimana dal 5 all'11 dicembre: i segni favoriti dalle stelle

di Redazione web

L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 5 all'11 dicembre. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e fornisce consigli su come affrontare la settimana. Un modo per interrogare le stelle su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni fortuna ecc. Ecco le previsioni segno per segno.



ARIETE. Avete ancora molti dubbi in amore, ma dovreste cercare di superarli. Gli incontri non sono favoriti, per cui se siete single meglio attendere. Sul lavoro, tra poco Giove sarà dalla vostra parte: c’è chi aspetta delle risposte, chi è un po’ agitato.

TORO. In amore si aprono nuove opportunità, lasciatevi andare per conoscere nuove persone, se una persona vi interessa fatevi avanti senza timore. Sul lavoro continuate a coltivare i vostri progetti e portateli avanti.

GEMELLI. In amore non mancano le incertezze, ma pian piano tutto si aggiusta. Venere dal prossimo weekend non sarà più opposto. Sul lavoro arrivano belle novità, anche se sentite di aver subito un’ingiustizia. Con la vostra forza di volontà tutto può cambiare.

CANCRO. Mercurio in opposizione porta dubbi in amore, se c'è una persona che vi piace valutate solo che non sia quella sbagliata. Sul lavoro, iniziate a pensare a nuovi progetti, a nuove strategie. Presto tutto cambierà. Abbiate solo un po’ di pazienza.



LEONE. Se qualcuno conta davvero nella vostra vita lo capirete nei prossimi giorni. Cercate di ascoltare il partner. Occhio ai rapporti con i nati sotto il segno dell’Acquario e dello Scorpione.

VERGINE. Mercurio inizia un transito importante. Venere sarà dalla vostra parte, dopo un periodo difficile e di crisi tutto può ripartire alla grande. Chi ha delle buone idee potrà coltivarle in ambito lavorativo, ma non tenete per voi i dubbi.

BILANCIA. Non discutete in amore, forse avete a che fare con una persona che vi capisce poco. Pazientate fino alla fine dell'anno. Disagi e ritardi anche sul lavoro, ma non prendetevela troppo. Avete bisogno di riposo.

SCORPIONE. In amore state mettendo tutto in discussione, come non vi capitava da tempo. Cercate di mantenere la calma e di chiarire tutto a partire da venerdì. Sul lavoro novità in arrivo, riflettete bene prima di prendere decisioni importanti.

SAGITTARIO. Le stelle sono favorevoli in amore, soprattutto per chi è single. La giornata di venerdì potrebbe essere sottotono. Sul lavoro, buoni progetti per i lavoratori autonomi, arriveranno a breve novità importanti.

CAPRICORNO. Con Venere presto dalla vostra parte l’amore sarà assoluto protagonista, alcuni potrebbero decidere di chiudere una storia e voltare pagina. Belle soddisfazioni sul lavoro, cercate di riposare un po'.

ACQUARIO. Il cielo promette bene, lasciatevi andare in amore, soprattutto nella giornata di venerdì. Avete molta creatività, sfruttatela in ambito lavorativo e cercate di mettervi di più in gioco.

PESCI. State vivendo un periodo particolare in amore, non siate frettolosi. Sul lavoro, qualcosa sta cambiando, andate avanti e chiudete le discussioni sul passato. Voltate pagina.

