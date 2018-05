Giovedì 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il prossimosi terrà presso lein, la seconda edizione di, il primoitaliano dedicato alleed allo. Le sneakerheads (così vengono chiamati in gergo i collezionisti) di tutta Italia si daranno appuntamento per una no stop dalle ore 11 alle 23 che porterà a Roma i brand più prestigiosi unitamente ai marchi più interessanti ed originali del panorama italiano ed internazionale, per un evento di respiro europeo che pone la sneaker non solo come oggetto da indossare ma come elemento centrale di un fenomeno di costume che coinvolge tutte le forme d’arte, dalla musica, all’arte, al cinema, allo spettacolo.Fondatore di Kickit è, proprietario di “I love Tokyo” in Via dei Giubbonari a Roma, uno store che da anni è un punto di riferimento importante per gli appassionati di streetwear e che vanta una lunga tradizionale familiare nella moda e nell’anticipazione delle nuove tendenze, con un occhio di riguardo verso gli States . Da questa passione e dalla frequentazione di eventi europei quali “Sneakerness”, il più importante sneaker market europeo, nasce KICKIT., tutte le ultimedello, insieme a rarissimi pezzi vintage ed un settore dedicato ai giovanissimi. Evento nell’evento saranno anche i. Il primo coinvolgerà, uno deipiù famosi d’Europa, le cui creazioni sono ai piedi dell’intera squadra dele dei protagonisti della scena trap francese, David è inoltre customizer privato di. David per la customizzazione si ispira all’ed a: un espressionismo astratto nel quale il colore viene lasciato gocciolare spontaneamente sulla tela (o in questo caso la scarpa) o addirittura lanciato, per un risultato di grande impatto artistico e creativo; il secondo workshop vedrà protagonistaed i suoi allievi, mentre il terzo sarà organizzato dalla crew romana diSuggestiva anche la scelta della location: oltre 1000 mq posizionati nel centro di Roma immersi nel verde del parco di Monte Mario; una vera e propria factory dall’architettura post industriale e dal sapore nord europeo a disposizione di quanti vorranno trascorrere una giornata all’insegna della moda, della musica, dello stile Urban, del design.Tra gli ospiti il grande illustratore e designer portoghese, che presenterà una tee disegnata appositamente per l’evento e disponibile per l’acquisto in tiratura limitata a 100 esemplari e la web influencer e collezionista. Per tutti gli amanti del Paese del Sol Levante, inoltre,, customizer romano presenterà 20 paia dimodificate nella struttura tessile con materiali, stoffe e disegni ispirati alle sue origini giapponesi. Sarà inoltre presente all’evento in qualità di testimonial ,degli Actual, conosciutissimo duo comico romano che ha spopolato sul web mettendo a confronto usi e costumi della parte nord e sud della capitale, e da sempre attento a tutti i fenomeni di costume che coinvolgono il popolo dei social.“Di Kickit mi ha fin da subito entusiasmato l’idea. In un’epoca social, anche l’abbigliamento ha il suo peso, quindi ben vengano progetti del genere soprattutto quando sono portati avanti da persone giovani con una grande voglia di fare e che della loro passione ne hanno fatto un lavoro, un po’ come è stato anche per noi degli Actual. Quella di portare in Italia un format di successo che combina il market di sneakers e streetwear, la musica rap, il customizing, l’arte è stata una vera e propria sfida e sono stato molto contento di esserne testimonial”.Attesissima alle Officine Farneto anche l’attrice, reduce dal successo della commedia “Anche senza di te” insieme auscito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 8 marzo. Durante la giornata dell’8 aprile, i visitatori potranno partecipare a varie raffle con possibilità di vincere una due passi della boutique, un paio di, premie molto altro. Kickit è realizzato in partnership media con NSS Magazine ed in PARTNERSHIP radio con M2o, ed in collaborazione con Asics, main sponsor dell’evento.KICKIT 8 APRILE OFFICINE FARNETO DALLE ORE 11 ALLE 23 – VIA MONTI DELLA FARNESINA 77-ROMABIGLIETTI ONLINE 7€ (offerta limitata)www.kickitmarket.bigcartel.comBIGLIETTI ALL'INGRESSO 10€ (valido per l'intera giornata) Biglietto da conservare per tutta la giornata per avere la possibilità di partecipare alla raffle.infoline 371 3312066Facebook @KickitmarketInstagram kickitmarket