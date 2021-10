Voli agevolati per la Sardegna, bocciata Volotea. Resta in corsa solo Ita

Per i voli agevolati per la Sardegna resta in campo solo Ita, la compagnia che prenderà a giorni il posto di Alitalia. La documentazione presentata da Volotea per ciascuna delle sei rotte previste nella procedura di emergenza per l'assegnazione del servizio di continuità territoriale aerea da e per la Sardegna è risultata infatti carente. Lo fa sapere l'Assessorato dei Trasporti della regione Sardegna, che ha valutato la domanda della compagnia low cost, che mercoledì aveva presentato l'offerta più vantaggiosa. Una carenza considerata «insanabile». Resta, dunque, in corsa solo Ita.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 13:52

