Beatrice, morta sotto un treno: sui social frasi d'odio e prese in giro per la 15enne

Beatrice, uccisa dal treno a 15 anni. Sul diario scriveva: «Sono troppo grassa, addio»

è morta a soli 15 anni finendo sotto un treno nel torinese. La ragazza sembra che nel suo diario scrivesse di sentirsi grassa e come molte adolescenti faceva fatica ad accettare il suo corpo. Nonostante la tragica scomparsa quello che indigna è lche la sua morte ha scatenato suiIn un gruppo su Facebook si è iniziato a parlare della sua storia e i commenti che sono stati scritti a riguardo erano decisamente preoccupanti. Nel gruppo di "Giente Honesta", community online con 55mila follower che quotidianamente commenta senza alcuno freno le notizie del giorno un utente ha scritto: «Travolta dal treno in stazione, la ragazzina si è suicidata “Sono troppo grassa”» con uno sprezzante: «Sono troppo honesta se penso che questa ragazzina abbia avuto dei genitori di m.? Pareri». Un altro scrive: «Non sapevo che farsi mettere sotto da un treno fosse un metodo rapido di dimagrimento», e un altro ancora replica: «Abbiamo tutti una brutta persona dentro». Ma gli insulti hanno continuato: «Lei voleva solo farsi assottigliare dall’impatto», scrive un altro youtuber e c'è chi aggiunge: «Questo dimostra che i ciccioni preferiscono morire piuttosto che dimagrire».Visto il contenuto dei messaggi il gruppo è stato poi chiuso, ma il problema sull'odio in rete resta ed è sempre più grave soprattutto a fronte del fatto che nel mirino degli haters questa volta è finita una povera ragazza innocente che si è tolta la vita probabilmente proprio per il timore di simili commenti. Beatrice è stata descritta come una ragazza ironica, si definiva "non magra", spiega il dirigente scolastico come riporta il Corriere.it, ma probabilmente dietro quell'ironia si nascondeva un malessere ben più grande. Non si hanno ancora certezza sul fatto che Beatrice possa essersi tolta la vita o meno, o se si sia trattato di un incidente, quello che sembra certo è che nascondeva delle sofferenze, come tutti gli adolescenti e che i commenti d'odio sui gruppi continuano ad essere un serio problema da affrontare in rete.