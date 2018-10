Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Può un cartone animato ricevere una bolletta telefonica in Italia? La risposta è sì: l'episodio è avvenuto nella città di Sinnai, in provincia di Cagliari, dove è stata consegnata una fattura a niente meno che...La foto della vicenda che vede coinvolta la protagonista del cartone animato l'ha postata l'utente Valeria Tolu su Facebook: la maialina risulta in debito con una compagnia telefonica di ben 10,50 euro.Sul mistero della maialina morosa, la stessa utente ha poi confermato di aver contattato la compagnia telefonica per chiedere spiegazioni sulla bizzarra fattura: «Ebbene sì, è stato un inspiegabile errore tecnico ai danni della povera Peppa! La dipendente si scusa a nome di tutta la Tiscali per il rovinoso scivolone - racconta con un altro post l'utente - Una cosa è certa, la bolletta di Peppa resterà incorniciata come ricordo».