Maltempo in arrivo su gran parte dell'Italia, con una intensa perturbazione atlantica sospinta da venti occidentali e alimentata da correnti meridionali che arriverà sul nostro Paese tra poche ore, per una fase di maltempo che durerà almeno fino a lunedì: lo comunica il team del sito ilMeteo.it, secondo cui domani il tempo peggiorerà gradualmente su tutte le regioni settentrionali con piogge via via più diffuse a partire dal Nordovest. Precipitazioni abbondanti sono attese in Liguria e su tutto l'arco alpino e prealpino, entro sera peggiorerà anche al Centro.sulla Pianura padana centro-settentrionale, su tutto l'arco alpino e prealpino dove sarà alto il rischio di frane e smottamenti; maltempo diffuso incon possibili nubifragi sul grossetano e a Roma. Maltempo, specie sui settori ionici e in Sicilia. Venti di Scirocco via via più forti con mare da mosso a molto mosso o localmente agitato, con conseguenti mareggiate.