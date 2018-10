Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

torna al cinema, e lo fa nel nuovo film di: l'attore toscano interpreterà, il mastro che ha dato vita al celebre pupazzo. Per il ruolo del falegname era stato fatto anche il nome di Toni Servillo, che molti già davano per certo, e invece il premioha prevalso sul napoletano.Le riprese del nuovo film scritto e diretto da Matteo Garrone cominceranno nele saranno girate interamente in Italia fra Lazio, Toscana e Puglia.«Girare finalmente Pinocchio e dirigere Roberto Benigni sono due sogni che si avverano in un solo film - spiega Matteo Garrone -. Con il burattino di Collodi ci “inseguiamo” da quando, bambino, disegnavo i miei primi “storyboard” - continua il regista -. Anche con Benigni è stato un “inseguimento” iniziato molto tempo fa: l’ho conosciuto da bambino, grazie a mio padre (il critico teatrale Nico Garrone, tra i primi a scrivere di Benigni ai suoi esordi, ndr). Avere finalmente l’opportunità di lavorare insieme è per me un’occasione straordinaria: Pinocchio sarà un film per tutta la famiglia, grandi e piccoli, e nessuno come Roberto – che ha divertito e commosso milioni di spettatori in tutto il mondo – riesce a emozionare il pubblico di ogni età. Lo ringrazio per la fiducia che mi ha dimostrato accettando di condividere con me questa nuova, spericolata avventura».«Un grande personaggio, una grande favola, un grande regista: fare Geppetto diretto da Matteo Garrone è una delle forme della felicità»: commenta così questa nuova avventura il vulcanico Benigni, che ha vinto il premio Oscar come migliore attore protagonista e miglior film straniero pernel 1999.Il film, una coproduzione internazionale Italia/Francia, è prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, in associazione con Recorded Picture Company.