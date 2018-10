Epic Fail del Mise su Twitter: retwittano il Luigi di Maio sbagliato. Era un account fake

Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In gergo viene definito un "epic fail". Accade quando un account ufficiale importante, di una marca o di un ente governativo, o di un ministero commette un errore grossolano sui social. E' quello che è appena accaduto all'account. Infatti, il profilo ufficiale del ministero dello sviluppo economico ha appena retwittato un account fake di Luigi di Maio. Evidentemente l'ufficio stampa del Mise, che gestisce l'account, si è confuso, come capita ogni tanto anchea a qualche utente, ed ha retwittato un tweet di Luigi di Malo. Un errore banale, ma che sicuramente non passa inosservatoGià ad un primo sguarda si nota che quella "i" che starebbe per Di Maio è un po' sospetta. Come quella "i" per Luigi. Anche il contenuto del tweet - in effetti - avrebbe potuto suscitare qualche dubbio a chi gestisce l'account del ministero. Un evidente profilo satirico è stato preso per quello vero, suscitando questo piccolo "fail".Inoltre basta andare sul profilo retwittato dal Mise per accorgersi che questo profilo fake ha solo 306 follower, molti meno di quelli del ministro, che da anni, spopola su tutti i social network.