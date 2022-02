Torino, motociclista di Hell's Angels ucciso: condannati l'omicida e il padre

Eric Romano, il 25enne accusato dell'omicidio di Alessandro Gino, un motociclista degli Hell's Angels, è stato condannato dalla Corte d'Assise d'Appello a 17 anni e quattro mesi. Con lui, condannato anche il padre, Claudio Romano, 59enne ex assessore comunale di Giaveno: all'uomo è stata riconosciuta l'attenuante del concorso anomalo in omicidio.

L'omicidio a Giaveno nel 2017

Alessandro Gino era un motociclista degli Hell's Angels e fu ucciso il 12 gennaio 2017, al termine di una lite nel piazzale del rifugio Aquila a Giaveno. Il gruppo di motociclisti si trovava nel rifugio per una riunione, mentre Eric Romano e il cugino Manuel Morisciano avevano iniziato a fare manovre pericolose sulla strada ghiacciata. Le urla e il rombo dei motori avevano attirato i centauri, che avevano iniziato a protestare e invitato i due ragazzi ad andarsene. Mezz'ora dopo, il ritorno dei due giovani, accompagnati anche dal padre di Eric, Claudio Romano. Ne nasce una breve colluttazione ed Eric Romano a quel punto impugna una pistola portata da casa, una Glock modello 23 calibro 40, regolarmente detenuta. Parte uno sparo verso i bikers, con il proiettile che colpisce il terreno ed un frammento che raggiunge alla testa Alessandro Gino, poi morto in ospedale. Un altro motociclista, Pierluigi Ozzello, viene investito mentre i tre tentano la fuga su una Mini Cooper.

La sentenza

A dare la notizia della condanna è La Stampa. Eric Romano e suo padre Claudio hanno scelto il rito abbreviato. Il ragazzo era stato condannato a 18 anni in primo grado e a 16 anni in appello. L'ex assessore, invece, era stato condannato a 16 anni in primo grado e a 14 anni in appello. Al 59enne è stata riconosciuta l'attenuante del concorso anomalo in omicidio: l'uomo ha commesso un reato diverso da quello voluto, non avendo previsto l'epilogo tragico di quella lite.

Manuel Morisciano, coetaneo di Eric Romano e protagonista anche lui di quella lite, aveva invece scelto il rito ordinario ed è stato condannato a 11 anni. I tre imputati erano stati assolti dall'accusa di tentato omicidio nei confronti di Pierluigi Ozzello.

