Torino, romeno ruba monopattino dal balcone ma cade durante la fuga

Con la complicità di un connazionale si è impossessato di un monopattino custodito nel ballatoio di un appartamento al primo piano di uno stabile in zona Barriera di Milano. Il proprietario del mezzo, che si trovava con famiglia, avendo sentito rumori provenire dal balcone è uscito e lo ha sorpreso passare lo scooter al complice, che lo aspettava in strada.

La vittima, quindi, ha inseguito il ladro che si stava allontanando a bordo del mezzo, ma che, nella fretta, è caduto ed è stato bloccato dai poliziotti giunti sul posto. Si tratta di un cittadino romeno 32 enne che è stato arrestato per furto in abitazione in concorso. L'uomo aveva con sé uno zaino con i documenti del complice.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Gennaio 2022, 14:04

