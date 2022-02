Una via per Gino Strada e la moglie Teresa Sarti? La città di Rivoli dice no

A Rivoli, in provincia di Torino, il Consiglio comunale ha bocciato l'intitolazione di una via a Gino Strada, fondatore di Emergency, e a sua moglie, Teresa Sarti. La proposta del Pd locale ha incassato infatti 10 voti favorevoli, altrettanto contrari e quattro astensioni.

Come spiega La Stampa, il Pd aveva proposto di ricordare Gino Strada e Teresa Sarti per il loro impegno prima nella Croce Rossa e poi in Emergency. Gli esponenti 'dem' avevano chiesto di dedicare a Gino Strada, morto lo scorso agosto, e a sua moglie Teresa Sarti (morta nel 2009), una via oppure uno spazio pubblico (un giardino o un parco). In Consiglio comunale ci sono stati dieci voti a favore (esponenti del Pd, dei M5S e una consigliera del Gruppo misto), dieci voti contrari (Lega, Fratelli d'Italia e gli ex leghisti del Gruppo misto) e quattro astensioni (un ex consigliere leghista, un esponente di Forza Italia, uno di Rivoli nel cuore e il sindaco Andrea Tragaioli).

La mozione del Pd, quindi, è stata bocciata per un solo voto. E come denunciano gli esponenti 'dem', a pesare in modo decisivo è stata l'astensione del primo cittadino Andrea Tragaioli. «Sono dispiaciuto, anche perché il sindaco non è intervenuto e ha preferito astenersi, senza prendere posizione», ha commentato il consigliere comunale Alessandro Errigo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Febbraio 2022, 14:21

