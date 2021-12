Rimborsopoli, l'ex governatore Cota condannato a un anno e 7 mesi

Un anno e sette mesi di carcere per l'ex governatore del Piemonte, Roberto Cota. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Torino nell'ambito del processo sulla vicenda 'rimborsopoli' degli ex consiglieri regionali. Il processo riguarda la regolarità dell'utilizzo dei fondi destinati al funzionamento dei gruppi politici rappresentati in consiglio regionale fra il 2010 e il 2014. La Corte ha anche condannato a un un anno e 7 mesi Augusta Montaruli, oggi deputata di FdI, e il parlamentare della Lega e sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani a un anno e 5 mesi. La pena più alta è stata inflitta all'ex consigliere regionale Angelo Burzi a condannato a 3 anni. «Siamo convinti che le questioni siano fondamentalmente di carattere giuridico sulle quali riteniamo di aver ragione - hanno commentato i legali di Cota e Montaruli, Guido Alleva e Domenico Aiello - leggeremo con attenzione le motivazioni della sentenza e riproporremo le nostre ragioni alla suprema Corte di Cassazione convinti che vi darà nuovamente ragione».

Tra gli altri ex consiglieri regionali piemontesi condannati oggi dalla Corte d'Appello di Torino, figurano Rosanna Valle a cui sono stati inflitti 2 anni e 4 mesi, Daniele Cantore, 1 anno e 7 mesi, e Roberto De Magistris, 1 anno e 6 mesi. Per un'altra decina di consiglieri la pronuncia della Corte ha riguardato la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici che è stata ridotta. Il processo si è celebrato per iniziativa della Cassazione, che il 18 novembre 2019 aveva annullato la precedente sentenza d'appello ordinando, per la posizione di una ventina di imputati, un nuovo passaggio davanti ai giudici torinesi. Per molti casi la discussione riguardava la rideterminazione dell'entità delle pene accessorie e altri aspetti.

