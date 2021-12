Cuneo, bambina di 10 anni scende dal pullman e viene investita: è grave

Grave incidente nel pomeriggio a Dogliani, nel cuneese. Una bambina di 10 anni è stata investita da un pullman dal quale era scesa poco prima. La piccola secondo le prime informazioni stava attraversando la strada per raggiungere la mamma che l'aspettava davanti casa. Nell'incidente la bambina ha riportato ferite da codice rosso e per questo è stato disposto il trasferimento in ospedale a Torino con l'elicottero del 118.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 20:05

