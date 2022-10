Crolla ponteggio di un'impalcatura, cadono due operai e un geometra: ricoverati in codice rosso

di Redazione web

Crolla l'impalcatura di un ponteggio, a Rivoli, nel torinese e tre persone sono rimaste ferite, in modo grave, ricoverate in codice rosso. Si tratta di due operai di 28 e 38 anni ed un geometra di 49 anni al lavoro in un cantiere di ristrutturazione di un edificio in viale Carrù, nelle vicinanza di una scuola materna, che per precauzione è stata fatta evacuare, nel timore di un crollo. Gli operai stavano lavorando all'ultimo piano del ponteggio, al sesto piano dell'edificio, quando si è verificato il cedimento che ha portato al collasso parziale della struttura.

Pistola in faccia per rubare l'orologio: così i rapinatori terrorizzavano le loro vittime. Arrestati a Milano

Il crollo è avvenuto nella parte superiore del ponteggio durante i lavori di ristrutturazione della facciata del palazzo. La struttura ha ceduto parzialmente perché alcuni alberi di grosse dimensioni ne hanno evitato il crollo completo. A quanto si apprende i tre uomini feriti hanno 28, 38 e 49 anni. Il più grave dei feriti è quello ricoverato al Cto e sarebbe in pericolo di vita. Per motivi di sicurezza il sindaco ha disposto l'evacuazione una scuola materna che si trova vicino all'edificio. «Sono arrivato sul posto appena mi hanno telefonato - racconta il sindaco Andrea Tragaioli - La situazione è preoccupante, ci sono ancora troppi incidenti di questo tipo. Bisogna porre una lente d'ingrandimento sulla sicurezza nei cantieri».

Cause ignote

Sull'edificio si stavano effettuando i lavori relativi al bonus 110%, e la manutenzione era giunta alla cappottatura del tetto. I due operai feriti sono stati trasportati all'ospedale di Rivoli e Orbassano, mentre il geometra è stato trasportato al CTO di Torino. I vigili del fuoco stanno cercando di comprendere e ricostruire le cause del crollo, mentre per i rilievi del caso sono giunti sul posto anche polizia, municipale, carabinieri e il sindaco di Rivoli, Andrea Tragaioli.

Roma, ragazzo down picchiato da un branco di quindicenni: il pestaggio ripreso con gli smartphone

«Sulla questione di sicurezza dei cantieri bisogna porre una lente di ingrandimento, i vari bonus hanno aumentato la presenza di ponteggi. Spiace di apprendere di situazioni di questo tipo» le parole del sindaco.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Ottobre 2022, 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA