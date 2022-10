Roma, ragazzo down picchiato da un branco di quindicenni: il pestaggio ripreso con gli smartphone

di Redazione web

Un gruppo di cinque ragazzi avrebbe attirato un ragazzo down con l'inganno e poi lo ha pestato, mentre veniva ripreso con uno smartphone. I cinque aggressori, hanno tutti 15 anni, e la vittima 17. Insieme al branco, anche la ragazza di uno di loro, che ha assistito al pestaggio, inerme. Una violenza contro un giovane indifeso, difficile da comprendere anche se i protagonisti sono dei ragazzini minorenni. Secondo uno dei quindicenni, la vittima down avrebbe inviato messaggi inopportuni alla sua ragazza, la stessa presente al pestaggio.

In trappola

I cinque, ora, rischiano di finire sotto processo dopo la chiusura dell’indagine disposta dalla Procura dei minori, accusati di lesioni aggravate da motivi abietti e dall’aver agito con crudeltà, scrive il Corriere della Sera. La vicenda risale a maggio 2021, quando il ragazzo down è stato attirato con l'inganno da una ragazza, mai conosciuta prima, ma che viene riconosciuta dalla foto su Instagram; dopodichè arriva il branco dei 5 quindicenni, che per diversi minuti lo picchiano e riprendono l'abuso violento con il cellulare, scattando anche fotografie. Il 17enne rimane lì, inerme, dolorante per le botte e nell'animo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Ottobre 2022, 11:38

