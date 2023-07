Biella, si blocca la funicolare: paura tra i turisti, «in cabina caldo insopportabile». Cosa è accaduto

di Redazione web

Momenti di apprensione, oggi, per 12 persone sulla funicolare di Biella che porta al borgo storico del Piazzo. Come già avvenuto altre volte in passato, la cabina si è fermata prima di arrivare a destinazione. Preoccupazione tra i passeggeri, tra cui diversi turisti, che all'interno della cabina soffrivano il caldo fortissimo.

Funicolare bloccata a Biella

All'interno c'erano anche 7 turisti americani che facevano parte di una comitiva arrivata in città proprio per visitare la «culla del tessile». È scattato l'allarme. all'interno della cabina il caldo era notevole. Sul posto sono intervenuti i tecnici e i vigili del fuoco che hanno aperto le porte, i turisti hanno potuto raggiungere così il borgo di Piazzo a piedi lungo la rampa di emergenza.

