Violenta la figlia di dodici anni, tra svastiche e simboli nazisti

Emilio Orlando

Violentava la figlia di dodici anni, tra svastiche e simboli nazisti che aveva in casa. Quando gli investigatori del commissariato di Tivoli della prima dirigente Paola Pentassuglia, coordinati dal procuratore Francesco Menditto, hanno raccolto il racconto dell'orrore della vittima, gli è sembrato di tornare indietro negli anni quando la figlia di Pietro Pacciani, indagato per i delitti del Mostro" di Firenze, denunciava le violenze sessuali che subiva dal padre.

Preservativi nascosti nei peluche dei bambini



L'uomo finito in manette, un cinquantottenne residente nell'hinterland tiburtino, era già recidivo nei confronti del figlio della ex compagna, adesso diventato maggiorenne.

Ritrovata arma: in passato usata per ferire il figlio



Le indagini hanno aperto, su questo particolare un ulteriore spaccato di violenza, quando è venuto alla luce un particolare inquietante. L'arma ritrovata era stata utilizzata in passato per ferire al polpaccio il figlio che aveva reagito al padre. L'arresto è avvenuto dopo un'inchiesta che si è mossa in un contesto omertoso, caduto solo grazie ai detective del pool violenze del commissariato di Tivoli e della Procura, in prima linea contro i reati da codice rosso.

Mercoledì 21 Giugno 2023

