Treni, ritardi fino a 180 minuti sulla linea Roma-Napoli. Caos a Termini, folla di pendolari e turisti in attesa Guasto sulla linea, treno per Lecce fermo per 3 ore vicino Roma





Sono arrivati fino a 180 minuti i ritardi sui treni ad alta velocità sulla linea Roma-Napoli dovuto ad un guasto al locomotore del treno Frecciargento 8315 diretto da Roma a Lecce e rimasto fermo per tre ore a Salone, alla periferia della capitale, dove alla stazione Termini si è creata una situazione di caos con folla di pendolari e turisti in attesa. Il guasto Il problema al convoglio, spiega Trenitalia, ha causato ritardi che «possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti». Quattordici treni sono stati instradati sul percorso alternativo via Cassino «con un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti». Altri sei sono stati instradati sul percorso alternativo via Formia sempre «con un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti». I ritardi coinvolgono sia convogli diretti al sud, in particolare Reggio Calabria, Napoli Centrale, Foggia e Salerno sia quelli diretti al nord, Milano centrale, Torino Porta Nuova, Bergamo, Udine, eVenezia Santa Lucia. Anche i treni regionali hanno subito ritardi di un'ora Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Cassino con un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti: • FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) - Reggio Calabria Centrale (21:10)

• FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) - Napoli Centrale (17:12)

• FR 9539 Torino P.Nuova (12:00) - Napoli Centrale (18:53)

• FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) - Reggio Calabria Centrale (21:40)

• FR 9658 Reggio Calabria Centrale (12:30) - Milano Centrale (21:00)

• FR 9543 Torino P.Nuova (13:00) - Salerno (20:05)

• FR 9421 Venezia Santa Lucia (13:26) - Napoli Centrale (18:48)

• FR 9637 Milano Centrale (13:58) - Napoli Centrale (18:33)

• FR 9552 Salerno (14:45) - Torino Porta Nuova (22:00)

• FR 9652 Napoli Centrale (15:55) - Bergamo (21:43)

• FR 9556 Napoli Centrale (16:40) - Milano Centrale (21:50)

• FR 9660 Napoli Centrale (16:55) - Brescia (22:23)

• FR 8343 Roma Termini (17:10) - Napoli Centrale (18:23)

• FA 8314 Lecce (11:15) - Roma Termini (16:55)

• FA 8317 Roma Termini (16:05) - Foggia (19:02) Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia con un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti: • FR 9627 Milano Centrale (11:58) - Napoli Centrale (16:33)

• FR 9631 Milano Centrale (13:00) - Napoli Centrale (17:33):

• FR 9637 Milano Centrale (13:58) - Napoli Centrale (18:33)

• FR 9430 Napoli Centrale (16:09) - Udine (23:05)

• FR 9432 Napoli Centrale (17:05) - Venezia Santa Lucia (22:55)

• FR 9662 Napoli Centrale (17:25) - Torino Porta Nuova (23:10) Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Giugno 2023, 20:44

