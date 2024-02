Trattori, annullata la manifestazione in piazza San Giovanni a Roma: «Saremo al Colosseo»

di Redazione web

«Domani faremo un corteo con quattro trattori nel centro di Roma. Non escludono che passeremo anche davanti al Colosseo». A dirlo Maurizio Sanigagliesi di Riscatto agricolo, al termine di un incontro in prefettura. «Siamo in attesa di una risposta da questura e prefettura per organizzare un corteo sul Raccordo anulare venerdì sera con i trattori del nostro presidio», aggiunge ribadendo che il gruppo ha chiesto un incontro con la premier Giorgia Meloni e il ministro Francesco Lollobrigida. «Aspettiamo una risposta entro sabato» aggiunge Sanigaglie.

Una protesta, quella degli agricoltori, iniziata in sordina in Francia e che a macchia d'olio si è estesa in tutta Europa. Gli agricoltori continuano a manifestare e giovedì 8 febbraio sono arrivati perfino a Sanremo per far arrivare il loro messaggio fino all'Ariston.

Annullata, intanto, la manifestazione di Riscatto agricolo in programma venerdì 9 febbraio in piazza San Giovanni a Roma.

Le motivazioni dell'annullamento

«Si ritiene di non procedere con la manifestazione in programma, ma di portare solo una delegazione di dieci trattori a San Giovanni, a simbolo della protesta», comunica il movimento in una nota.

«Tutti i manifestanti con i loro mezzi agricoli resteranno a sensibilizzare l'opinione pubblica, rimanendo ai presidi, il tutto per non incrinare ulteriormente il grande appoggio sino ad oggi avuto da tutti i cittadini italiani, che già da molti giorni stanno sostenendo ed incitando la resistenza degli agricoltori, nonostante i tanti giorni di disagi che le manifestazioni hanno portato nelle strade italiane».

Giovedì 8 Febbraio 2024, 19:49

