Sgominata organizzazione criminale: trasferiva i carichi di droga con un velivolo

I carichi di droga, destinati al litorale romano di Anzio e Nettuno e ai Castelli Romani, arrivavano con un aereo privato. Il velivolo, atterrava in un'aviosuperficie nel comune di Nettuno. Da quel momento in poi, la cocaina veniva divisa tra i vari capi-piazza che si dividevano lo spaccio tra le zone del mare, Rocca di Papa, Monte Compatri e Grottaferrata. L'indagine dei carabinieri del comando provinciale di Roma, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, ha portato all'arresto di dodici persone accusate di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L'inchiesta è stata battezzata “Pilot”, ed è uno stralcio di quella denominata “Tritone”, condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci, che nel febbraio 2022 aveva portato allo smantellamento di una organizzazione locale di ‘ndrangheta nei comuni di Anzio e Nettuno, dedita non solo al traffico di sostanze stupefacenti ma anche al condizionamento della vita politica locale e al controllo delle attività economiche e degli affidamenti degli appalti locali, tanto da portare allo scioglimento per infiltrazioni mafiose dei due comuni.

In particolare, nell’indagine Tritone era stato documentato come uno degli ‘ndranghetisti importava ingenti carichi di cocaina dal Sud America e, per ottenere ulteriori ricavi, aveva allargato il mercato della droga da Anzio e Nettuno fino a Rocca di Papa e Grottaferrata, intrecciando qui i propri affari con quelli del sodalizio criminale.

Giovedì 9 Novembre 2023, 06:50

