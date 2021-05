Roma, ritrovato Eugenio: il 37enne era scomparso un mese fa dall'Umbria

A un mese esatto dalla sua scomparsa, Eugenio Maria Capoccia è stato ritrovato in pieno centro a Roma. Il 37enne era scomparso il 30 aprile scorso da Casacastalda, la frazione di Valfabbrica (Perugia) in cui vive.

Eugenio si trovava in piazza San Pietro ed è stato notato da due turisti pisani. Decisiva, per il suo ritrovamento, la segnalazione della famiglia alla trasmissione 'Chi l'ha visto?'. L'uomo è stato raggiunto dalla polizia e si trova ora negli uffici del commissariato Borgo in attesa dell'arrivo dei familiari.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Maggio 2021, 19:29

