Roma, incendio in una villetta alla Pisana: morte madre e figlio

Due persone sono morte questa notte a Roma a causa di un incendio scoppiato in una villetta in via degli Estensi, nella zona della Pisana. Intorno alle 2,45 i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Durante le operazioni, all'interno dell'immobile , sono state trovate prive di vita due persone, si tratterebbe di madre e figlio che vivevano nella villetta. Sul posto anche personale del 118 e forze dell'ordine.

La donna di 74 anni, con disabilità, e il figlio di 31 anni, sono stati trovati senza vita in camera da letto (lei) e lui in bagno, uccisi dalle esalazioni che si sono sprigionate a causa del rogo. Le salme sono state trasportate al Policnico Gemelli e sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto sono intervenute le Volanti e gli agenti del commissariato Monteverde e sul caso indaga il XII distretto Aurelio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Luglio 2022, 09:19

