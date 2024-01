Gli agenti hanno poi rintracciato un altro ragazzo, italiano di origine sudamericana, che sarebbe il presunto aggressore, anche lui ferito e trasportato in codice giallo in ospedale. Da una prima ricostruzione erano una decina i partecipanti alla rissa e sono ora in corso gli accertamenti per rintracciarli.

Un ragazzo è stato accoltellato durante una rissa in via del Pigneto a Roma , nei pressi della fermata della metro. È accaduto intorno alle 19.30. Sul posto la polizia. Ad essere accoltellato un ragazzo minorenne di origini tunisine, trasportato in ospedale in codice rosso ma non in pericolo di vita.