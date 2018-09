I cantieri paralizzano il rientro

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le navette bus istituite per limitare i disagi in seguito alla chiusura del Ponte della Scafa, riaperto a senso unico alternato, al momento non hanno scongiurato il caos traffico. Ieri infatti si sono registrate lunghe code da entrambe le direzioni, sia verso Fiumicino che verso Roma. Ma non solo.nemmeno nei prossimi giorni. Sempre in attesa dell'imminente apertura delle prime scuole prevista tra 10 giorni. Tra lavori in corso, incidenti e il normale ritorno del flusso sulle strade della Capitale la situazione preoccupa i cittadini che hanno già ritrovato le vecchie, e tanto odiate, abitudini.in direzione aeroporto tra la Cristoforo Colombo e il viadotto della Magliana. E sempre in quella zona da stanotte parte, fino al 15 settembre, il restringimento di carreggiata anche tra via Cilicia e Via Laurentina.sia in entrata che in uscita dalla Capitale con conseguenti problemi sul Grande Raccordo Anulare dove da stasera alle 21,30 fino al 7 settembre prenderà il via anche al restringimento di carreggiata causa lavori di manutenzione tra lo Svincolo 29 di Parco dei Medici al 28, coincidente con la via del Mare e viale Ostiense.soprattutto per chi proveniva da via Cassia dove l'inizio della manutenzione sulla rotatoria della Giustiniana, unito al divieto di transito su via Due Ponti tra via Sinisi e via Oriolo Romano, ha bloccato l'ingresso verso Roma.per il ripristino del manto stradale in via Arduino, via della Lega Lombarda fino a largo Vico Manzoni. In centro invece si spera nell'apertura, almeno a carreggiata ridotta, dei sottovia di Corso Italia e Ignazio Guidi su viale del Muro Torto.partirà il senso unico alternato. E per chi si muove di notte, da evitare il tratto urbano della A24 della galleria Pittaluga, chiusa al traffico per lavori urgenti dalle 22 alle 6 di mattina fino al 7 settembre dallo svincolo di Portonaccio alla Tangenziale Est.