Festa di San Giovanni e il 'rito dell'acqua': cosa si fa nella notte tra il 23 e il 24 giugno

Il 23 e il 24 giugno 2023 a Roma si festeggia San Giovanni attraverso il "rito dell'acqua". Precedentemente questi due giorni erano legati al solstizio d'estate. Fu il sesto re di Roma, Servio Tullio, nel VI sec. a.C. ad introdurre il culto della italica dea Fortuna e la tradizione attribuisce a lui l’istituzione della Festa in suo onore proprio nel giorno del solstizio d’estate. Ma cosa c'entra il rito dell'acqua con quanto accade nella notte del 24 giugno?

Cosa succede a San Giovanni a Roma

Adesso il “rito” dell’acqua di San Giovanni è diventato una tradizione da portare avanti per il benvolere degli dei. Esso consiste nella raccolta prevista il 23 giugno di erbe e fiori selvatici in una ciotola, che poi devono restare fuori nella notte più corta dell’anno in immersione e a coprirsi di rugiada.

