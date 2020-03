Velletri, primo caso di Coronavirus: uomo di 44 anni ricoverato allo Spallanzani

Un uomo di 44 anni nato in India ma da anni domiciliato in Italia è il primo caso di positività al nuovo coronavirus accertato a Velletri. L'uomo, a causa di forti dolori addominali, dovuti al suo alcolismo, è stato preso in carico dal 118 che da Cisterna Latina lo ha trasportato al pronto soccorso di Velletri. Da subito i medici hanno riscontrato un quadro clinico complesso e, considerati anche gli spostamenti dell'uomo al nord Italia, hanno deciso di fargli il tampone, risultato positivo. Ieri sera il trasferimento, con navetta sicura, al centro malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. A Velletri ci sarebbe anche un altro caso sospetto per il quale si è ancora in attesa dell'esito degli esami. Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 13:34

