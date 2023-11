Contro la violenza sulle donne domani in corteo da tutta Italia

Lorena Loiacono

Potrebbero esserci 15mila persone, domani pomeriggio, al Circo Massimo per far sentire forte il grido di rabbia e di dolore contro i femminicidi che, in Italia, quest’anno hanno già ucciso 105 donne. Un corteo che sarà più sentito che mai dopo la morte di Giulia Cecchettin per mano dell’ex ragazzo. Sono 8 anni, infatti, che “Non una di meno” chiama in piazza la protesta contro la violenza sulle donne ma i numeri della strage sono sempre più alti.

IL CORTEO Partenza dal Circo Massimo alle 14,30, passando per Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto fino a San Giovanni.

I partecipanti, non solo donne ma anche tanti uomini pronti a far sentire anche la loro voce contro la violenza di genere, si stanno organizzando con fischietti e trombe per creare quel rumore che non deve far sentire sola nessuna.

LA SORELLA DI GIULIA

«Al corteo di Roma - ha detto Elena, la sorella di Giulia Cecchettin che ormai è diventata un simbolo della lotta contro la violenza - potrei esserci anche io. Potrei esserci come non potrei esserci, ora vivo alla giornata».

ATTRICI IN PIAZZA A portare avanti la protesta ci saranno anche tanti volti noti a cominciare dalle attrici che hanno già assicurato la loro adesione come Carolina Crescentini, Anna Foglietta e Michela Andreozzi.

STUDENTI IN CORTEO Sfileranno anche gli studenti delle scuole superiori e dell’università: è già previsto lo spezzone degli Studenti medi del Lazio che, in settimana, si sono fatti sentire con minuti di rabbia in ricordo di Giulia.

BUS DA TUTTA ITALIA La partecipazione sarà alta, domani infatti arriveranno a Roma anche molti manifestanti da tutta Italia con pullman fucsia provenienti da Milano, Padova, Torino, Brescia, Bologna e altre città dell’Emilia Romagna, Firenze.

OFF LIMITS Per consentire il passaggio del corteo sono state previste deviazioni ai mezzi di trasporto pubblico e divieti di sosta su via dell'Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via del Circo Massimo e piazza San Giovanni. In particolare, saranno deviate le linee 3Nav, 16, 51, 75, 81, 85, 87, 117, 118, 160, 218, 360, 590, 628, 665, 714, 715, 792 e C3.

