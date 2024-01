Alex ucciso a 14 anni, si costituisce un 24enne: ha fissato l'appuntamento 'chiarificatore' col patrigno. Irreperibile uno dei ricercati

Svolta nelle indagini sula morte di Alexandru Ivan. Si è costituito ai carabinieri il 24enne, originario dell'Est, fermato per l'omicidio del 14enne alle porte di Roma. Si è presentato nella serata del 14 gennaio in caserma accompagnato da due avvocati. A seguito dell’interrogatorio, è stato emesso il decreto di fermo. Le indagini sono ancora in corso. A quanto ricostruito dagli investigatori, non era presente nel bar venerdì sera al momento della lite tra il compagno della madre di Alex e un altro ragazzo, ma con lui avrebbe avuto i contatti telefonici per fissare l'appuntamento 'chiarificatore'.

Per gli investigatori, il 24enne si trovava nell'auto da cui sono stati esplosi i colpi assieme ad altri tre uomini, uno di questi compiutamente identificato, che aveva partecipato alla lite all'interno del bar, e ricercato sin dai momenti successivi all'omicidio, ma si era reso irreperibile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Gennaio 2024, 10:27

