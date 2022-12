Aeroporti di Roma presenta il nuovo servizio QPass ai controlli di sicurezza in aeroporto

Nasce QPass, l’innovativo servizio di Aeroporti di Roma pensato per permettere ai passeggeri di pianificare al meglio il proprio viaggio e vivere un’esperienza al controllo di sicurezza ancora più confortevole.

Da ieri è operativo sullo scalo di Fiumicino, QPass è un servizio gratuito che consente al passeggero di prenotare un appuntamento ai varchi di sicurezza per usufruire di un ingresso e di un percorso dedicati.

Accedere al servizio è semplicissimo e non richiede nessuna registrazione: il passeggero può effettuare la prenotazione comodamente da casa oppure in aeroporto, a partire da 7 giorni prima del volo, attraverso il sito web www.adr.it/qpass alla pagina di prenotazione dove inserire il volo, il numero di persone in partenza e l'indirizzo e-mail.

Il passeggero potrà scegliere tra gli orari di appuntamento disponibili per il suo volo prenotando quello che meglio si addice alle sue esigenze. Completata la prenotazione riceverà un QR Code e una e-mail di conferma recante le informazioni relative al terminal e all’orario dell’appuntamento.

Sarà sufficiente presentarsi all’ora di prenotazione presso l’ingresso QPass del varco di sicurezza, mostrare il QR Code per accedere all’ingresso e alla fila dedicati per effettuare i controlli di sicurezza in modo facile e veloce.

Fiumicino è il primo scalo in Italia ad offrire questo servizio, in funzione sia al Terminal 1 che al Terminal 3. QPass è totalmente gratuito e si aggiunge alle altre tipologie di accesso al controllo di sicurezza: il servizio premium Fast Track, la Family line (dedicata alle famiglie con passeggino) e i varchi di sicurezza “tradizionali”.4

“L’attenzione al comfort dei nostri passeggeri – ha dichiarato Ivan Bassato Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma – è centrale nella nostra visione d’impresa così come il miglioramento dei servizi offerti e della qualità in aeroporto. La novità introdotta oggi è la dimostrazione di come la tecnologia e l’innovazione ci aiutino a migliorare la nostra realtà. Il servizio porta vantaggi pratici diretti: attraverso questo sistema il passeggero può organizzare in anticipo il suo tempo prima del volo, attraversare agevolmente il controllo di sicurezza, avendo così a disposizione più tempo per se, per esempio per fare shopping o mangiare qualcosa, prima del proprio imbarco. Proprio per questo è il passeggero stesso a scegliere la finestra temporale tra quelle disponibili per il servizio di accesso prenotato, potendo gestire in questo modo in maniera pratica ed efficiente le proprie esigenze”.

Da sempre Aeroporti di Roma è impegnata a migliorare l’esperienza di viaggio dei propri passeggeri, puntando su una strategia orientata a un futuro all’avanguardia, che sfrutta la digitalizzazione e l’open innovation per offrire ancora più sicurezza e comfort durante il viaggio. Dimostrando così ancora una volta i livelli di eccellenza del “Leonardo da Vinci”, sempre più attrattivo per passeggeri e compagnie aeree.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Dicembre 2022, 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA