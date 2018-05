Adamo Dionisi a Ferentino per insegnare ai giovani l'arte della recitazione

Giovedì 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dal set ai ragazzi. Per insegnare l'arte del cinema e della recitazione. A Ferentino, in piena ciociaria. Adamo Dionisi, accompagnato da alcuni giovani ferentinati, ha preso visione della città per effettuare, dalla prossima estate e per un anno e mezzo, a Ferentino un progetto basato sul cinema e sulla recitazione. L’attore, in realtà, ha concluso la sua visita in città con un lungo colloquio con il sindaco Antonio Pompeo. "E' un'esperienza che voglio fare - afferma l'attore - in un mondo dove tutti cercano il patinato io punto sulle periferie. E' la mia filosofia di vita da sempre".