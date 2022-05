Milano, sono arrivati i temporali con forte vento. Decine le chiamate ai Vigili del Fuoco

Dopo che il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia aveva diramato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) per rischio temporali, nella serata di sabato è cominciato a piovere a Milano e in gran parte della Lombardia. «A partire dal pomeriggio di sabato 28 maggio, e fino alla mattinata di domani, domenica 29 maggio, si segnalano possibili rovesci sparsi a carattere temporalesco, anche sui settori di bassa pianura», si legge nella nota di Palazzo Marino. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

A Milano nella serata di ieri sabato 28 maggio, intorno alle 20, ha iniziato a piovere dopo che per tutto il pomeriggio ha soffiato un forte vento. A pochi giorni dal temporale che nel pomeriggio di martedì 24 maggio ha provocato una grandinata e allagamenti soprattutto nella zona ovest, sabato sera le precipitazioni sono state forti a sud est di Milano e hinterland. La grandine, invece, è arrivata a Pavia e Lodi, Bergamo e Cremona, ma non nel capoluogo lombardo. Decine gli interventi dei Vigili del Fuoco per diversi gli alberi pericolanti, le lamiere e le strutture di plexiglass messe in sicurezza

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Maggio 2022, 10:38

