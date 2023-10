Milano, le meraviglie della Natura racchiuse in 100 scatti

di Elena Fausta Gadeschi

Un polipo nascosto nel guscio di una conchiglia, un orso affacciato alla finestra, una margherita appena schiusa sorpresa da una nevicata. Sono le meraviglie della natura raccontate in 100 scatti d’autore alla 58° edizione del Wildlife Photographer of the Year, fra i più importanti concorsi di fotografie naturalistiche al mondo indetto ogni anno dal Natural History Museum di Londra.

Fino al 31 dicembre 2023 allo spazio Hangar21 del SuperstudioPiù si possono ammirare gli scatti vincitori. L’allestimento è affidato all’associazione culturale Radicediunopercento, che prendendo spunto dall’esposizione londinese costruisce un percorso scenografico, con immagini in formato extralarge montate su pannelli retroilluminati a led per un’esperienza visiva coinvolgente e immersiva. Il percorso, suddiviso in 13 categorie, compresa una sezione dedicata agli under 17, parte dalle due fotografie vincitrici del 2023: The big buzz di Karine Aigner, che immortala un momento della lotta fra api cactus maschi per contendersi una femmina in un ranch del Texas, e The beauty baleen del sedicenne Katanyou Wuttichaitanakorn, che ha colto un dettaglio della bocca aperta di una balena nel mare della Thailandia.

Fino al 31 dicembre. Via Tortona, 27. Orari mar-dom 10-19; gio e ven fino alle 22. Ingresso 13/11 euro.



