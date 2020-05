Contagi in calo, rumors in Regione: lunedì luce verde a ristoranti, bar e parrucchieri

Una giornata che sembrerebbe essere stata buona, per la Lombardia, quando il calendario dice che sono passati 10 giorni dall’avvio della Fase 2 del 4 maggio e i primi effetti dell’allentamento delle misure dovrebbe cominciare a vedersi nei dati. I contagi, prima di tutto: ieri i nuovi positivi sono stati 394, contro i 614 di martedì. Il dato diventa però poco indicativo, perché ieri la Regione ha dimezzato i tamponi: 10.919, mentre nella giornata precedente erano stati 20.602. I decessi aumentano: 69 pazienti nelle ultime 24 ore, contro i 62 di martedì. Ormai siamo ben sopra i 15mila morti (15.185).

Cala ancora la pressione sugli ospedali: i ricoveri in ospedale sono diminuiti di 215, a giorni saranno sotto i cinquemila. E sono 15 in meno rispetto a martedì i ricoverati in terapia intensiva. «I dati fanno guardare a un buon futuro», ha commentato il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala, cui ieri è spettata la diretta Facebook. Ma soprattutto sono i dati con cui oggi il governatore Fontana deciderà sulle aperture di lunedì.

La Regione sta attendendo tutti i protocolli Inail e la valutazione del comitato tecnico scientifico che dipende dall’andamento dei contagi dallo scorso 4 maggio. Ma secondo i rumors da palazzo Lombardia non solo i bar e ristoranti, ma anche estetisti e parrucchieri potrebbero riaprire - insieme ai negozi di commercio al dettaglio - da lunedì prossimo. O almeno potranno farlo tutti quelli che rispettano i requisiti previsti dalle nuove regole, a partire dal distanziamento fino alla misurazione della temperatura all’ingresso. «È molto importante capire come si riapre - ha detto Fabrizio Sala nellal diretta - perché non possiamo morire di Covid, ma neanche morire di fame».

Saranno sei le regole per ripartire da lunedì: mascherina obbligatoria e distanze (insieme a guanti o pulizia delle mani), misurazione della temperatura ai dipendenti obbligatoria e fortemente raccomandata ai clienti, smartworking dove si può, app regionale di tracciamento Allertacom raccomandata. Poi ci sono le linee Inail: 4 metri quadrati di spazio a cliente nei ristoranti, l’addio ai buffet, il divieto di sauna o idromassaggio nei centri benessere, prenotazione obbligatoria e divieto di riviste da leggere dal parrucchiere, che dovrà anche fornire borse monouso per mettere gli effetti personali del cliente. Che deve sempre farsi lavare i capelli. Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Maggio 2020, 06:00

