Incidente a Milano, motociclista di 48 anni muore dopo lo scontro con un furgone Lo scontro è avvenuto in via Melchiorre Gioia all'angolo con via Don Luigi Sturzo, poco prima di mezzogiorno







di Redazione web Tragico incidente stamani a Milano dover un motociclista di 48 anni è morto intorno alle 12 nello scontro con un'auto all'incrocio tra via Melchiorre Gioia e viale Don Luigi Sturzo. Il motociclista si è scontrato con una macchina ed è stato sbalzato a seguito dell'impatto. L’uomo, che guidava un grosso scooter, è apparso subito in condizioni molto critiche ai soccorritori del 118. Dopo la rianimazione sul posto è stato portato all’ospedale milanese di Niguarda e qui ricoverato, ma è deceduto poco dopo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per gli accertamenti del caso. Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Marzo 2024, 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA