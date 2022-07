Milano, avvocato suicida in Tribunale: si è gettato dal settimo piano. «Aveva problemi economici»

Un uomo di 49 anni, avvocato, è morto oggi a Milano dopo essere precipitato da una finestra del Palazzo di Giustizia, dal lato di via Manara. Dalle prime informazioni l'uomo sarebbe precipitato dal bagno del settimo piano, dove si trovano gli uffici del giudice e si svolgono le udienze: il corpo è precipitato in un cortile interno.

Si tratterebbe, scrive l'Adnkronos, di un suicidio per motivi personali ed economici: prima del gesto il 49enne avrebbe scritto un biglietto in cui avrebbe indicato i motivi del gesto, secondo quanto trapela da fonti investigative. L'uomo, che dal 2014 non esercitava più la professione di avvocato (risulta sospeso dall'ordine per questioni di tasse), sarebbe precipitato da un'altezza di circa 18 metri. Il corpo, ancora coperto con un lenzuolo bianco, è in uno dei cortili interni del tribunale a cui non è possibile accedere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Luglio 2022, 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA