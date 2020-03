Anche Delta sospende i voli dagli Stati Uniti per Milano: stop fino a maggio per Coronavirus

La Delta Air Lines ha annunciato per il Coronavirus la sospensione temporanea di tutti i suoi voli per Milano a partire da questa settimana. Il volo New York-Milano di domani 2 marzo e quello Milano New York di martedì 3 partiranno regolarmente da Malpensa , quindi il servizio verrà sospeso fino al primo e al 2 maggio, rispettivamente.