Coronavirus, in Italia 34 morti e 1577 contagiati: oggi altre cinque vittime, 83 i guariti

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Marzo 2020, 18:26

, ildelle ore 18. Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha aggiornato i dati sui numeri dei casi che hanno colpito l'Italia.. Complessivamente, dall'inizio dell'emergenza sono stati dunque 1.694 i contagiati. Il 51% sono in isolamento domiciliare, asintomaci o con sintomi lievi, 639 sono ricoverati con sintomi (41%) e 140 quelli in terapia intensiva (di cui 106 in Lombardia), circa il 9% sul totale delle persone positive al virus. I tamponi sono oltre 20mila, esattamente 21.127.«Un dato importante è relativo alle strutture di pre-triage, fuori dagli ospedali, che sono 283». Lo afferma il Commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, parlando alla Protezione civile.«Ospedali modello Wuhan? Noi ci conoscete, siamo la Protezione civile, dobbiamo essere pronti a tutte le evenienze. Se avessimo bisogno potremmo fare anche quello. Si tratta di esercizi su scenari di rischio». Ha affermato Borrelli, parlando alla Protezione civile. «Abbiamo già pensato a scenari, ma dipende dall' evoluzione della situazione. Ma in Italia abbiamo tante strutture che sono state ridimensionate che possono rientrare in campo. Non bisogna dire che ci prepariamo a fare nuovi ospedali: noi lavoriamo sempre per affrontare ogni evenienza».«Siamo arrivati a 984 casi positivi, di cui 406 ricoverati non in terapia intensiva, 106 in terapia intensiva. Abbiamo in isolamento domiciliare, cioè positivi asintomatici, 375 persone. I dimessi sono 73, il numero dei deceduti è salito a 24». È il bilancio del nono giorno dell'emergenza coronavirus insecondo quando reso noto in conferenza stampa dall'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. «L'Oms oggi è stata al Sacco, dando giudizi molto positivi e lusinghieri per il modello messo in campo da Regione Lombardia per la gestione di questa grande emergenza e ci hanno detto che intendono prenderlo come modello per altri paesi», ha aggiunto Gallera.Ad oggi sono 87.024 i casi di nuovo coronavirus nel mondo (79824 solo in Cina) e 2.979 i decessi (2870 in Cina). È l'ultimo bollettino pubblicato dall'European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) sull'epidemia di coronavirus monitorato dal 31 dicembre 2019 ad oggi. Per quanto riguarda l'Ue, sono 150 i casi e 31 i morti. L'Italia è in cima alla classifica europea: 1.128 positivi e 29 decessi. Dati che pongono il nostro - secondo l'Ecdc - al quarto posto per decessi nel mondo.