Ciclista travolta da un'auto a Milano: è gravissima. Un altro incidente dopo la morte di Francesca Quaglia

Un incidente stradale. L'ennesimo a Milano che vede coinvolto un ciclista. Dopo la morte di Francesca Quaglia, travolta e uccisa da un camion, questa volta a farne le spese è un'altra donna che in corso XXII Marzo è stata centrata da un'auto.

La vettura si è ribaltata e ha abbattuto un palo che è caduto su una persona in sella alla sua bicicletta. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, la ciclista è rimasta incastrata e sembrerebbe in condizioni gravissime, ferite anche due persone in auto. In tutto, ci sono quindi tre feriti, sul posto anche gli operatori del 118.

Sono state estratte poco fa dai vigili del fuoco le due persone rimaste incastrate dentro l'auto dopo l'incidente avvenuto in corso XXII Marzo a Milano questa mattina.

Chi è la donna coinvolta nell'incidente

È una donna di origini straniere la ciclista rimasta coinvolta nell'incidente, che ha visto il ribaltamento di un'auto a bordo della quale viaggiavano un uomo e una donna di 78 e 73 anni. La ciclista, che ha 42 anni, sarebbe rimasta colpita da un palo contro cui è finita la vettura.

Gli occupanti dell'auto sono stati estratti dai vigili del fuoco dall'abitacolo in cui erano rimasti incastrati e affidati agli operatori del 118. La ciclista è stata portata all'ospedale Niguarda in condizioni gravi, ma era cosciente quando è stata soccorsa. Secondo una prima ricostruzione, a causare l'incidente sarebbe stata un'altra vettura uscita da una via laterale e che si è immessa a velocità sostenuta su corso XXII marzo. Sul posto per ricostruire con esattezza la dinamica gli agenti della Polzia locale.

