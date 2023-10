Catturato Nazim Mordjane, il detenuto evaso dall'ospedale a Milano. Nella fuga un poliziotto era finito in coma per fermarlo

di Redazione web

È stato catturato il detenuto palestinese, Mordjane Nazim, evaso il 21 settembre scorso dall'ospedale San Paolo di Milano. L'arresto è avvenuto a Ginevra. Ne dà notizia con un post su facebook il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari che esprime il suo grazie «all'Interpol, alla Polizia Penitenziaria, a tutte le Forze dell'Ordine e agli investigatori che hanno collaborato all'arresto» e dedica il risultato a Carmine De Rosa « l'agente, ancora ricoverato, che non ha esitato a rischiare la vita per fermarlo».

L'immunologo Le Foche in fin di vita: l'aggressione choc da un paziente nel suo studio. «Mi hai curato male»

Fedez torna a casa, dimesso dall'ospedale dopo il ricovero per emorragia a causa di due ulcere: «Sta meglio»

«Grazie all'Interpol, alla Polizia penitenziaria, a tutte le Forze dell'ordine e agli investigatori che hanno collaborato all'arresto, avvenuto a Ginevra, del detenuto evaso pochi giorni fa, mentre si trovava in un Ospedale a Milano.

La fuga e la cattura in Svizzera

La fuga do Nazim Mordjane è durata 15 giorni. Il detenuto di 32 anni evaso nelle prime ore della mattinata di giovedì 21 settembre dall'ospedale San Paolo di Milano, dove era ricoverato, è scappato lanciandosi da una finestra del secondo piano. L'agente che lo stava piantonando, Carmine De Rosa, 28 anni, inseguendolo era caduto e aveva battuto la testa, restando in coma per una decina di giorni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Ottobre 2023, 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA