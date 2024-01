Caso mascherine, Irene Pivetti davanti al Gup di Busto Arsizio

di Redazione web

L'ex presidente della camera Irene Pivetti comparirà davanti al Gup di Busto Arsizio Anna Giorgetti il prossimo 29 gennaio. Pivetti, con la figlia, il genero, l'imprenditore Luciano Mega e altri soggetti è accusata a vario titolo di frode in forniture pubbliche, bancarotta, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio nell'ambito di una compravendita dalla Cina di mascherine per un valore complessivo di 35 milioni di euro. Pivetti è a processo anche a Milano per evasione fiscale.

Il pubblico ministero di Busto Ciro Caramore aveva chiesto il rinvio a giudizio degli indagati lo scorso ottobre.

La procura bustocca ha deciso di tirare dritto chiedendo comunque il rinvio a giudizio. A fine gennaio sarà dunque il Gup Giorgetti a decidere il destino dell'inchiesta sulle mascherine.

