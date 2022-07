La moglie trovata morta, lui è ferito: orrore a Firenze, forse l'ha uccisa e ha tentato il suicidio

Una coppia di anziani di 87 e 84 anni è al centro di un giallo in una casa a Campi Bisenzio (Firenze): lei era morta, lui era ferito. La scoperta è stata fatta all'alba dai carabinieri all'interno dell'appartamento dei due coniugi.

Indagini sono in corso ma l' ipotesi investigaiva è che l'uomo possa essersi procurato da solo le ferite. Sul posto è intervenuto anche il pm di turno, personale della Sis del nucleo investigativo e della medicina legale. Sono in corso gli accertamenti scientifici per ricostruire la vicenda.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Luglio 2022, 11:45

