Federico Fashion Style approda a Firenze: un nuovo salone per il parrucchiere dei vip, ecco dove sarà

Federico Fashione Style brinda con i suoi follower. Su Instagram, il parrucchiere dei vip, informa i suoi fan dell'apertura di un suo nuovo salone di bellezza a Firenze. L'hair stylist e popolare volto televisivo, Federico Lauri, è pronto a conquistare anche Firenze con un salone nel pieno centro storico, in Borgo Albizi.

Ad annunciare la novità è lo stesso parrucchiere dei vip tramite Instagram. Postando una foto con una panoramica fiorentina in cui si vede il cupolone del Duomo di Firenze sullo sfondo, il personaggio più glitterato della tv scrive: «Voglio brindare con voi a questo mio nuovo traguardo… prossima apertura Firenze… un salone meraviglioso precisamente in Borgo degli Albizi». Il parrucchiere, con tanto di calice in mano, precisa: «Non so ancora comunicarvi la data di apertura ma vi posso dire che oggi abbiamo ufficialmente iniziato i lavori e quindi manca davvero pochissimo. Vi aggiornerò presto sulla data di apertura e specialmente per invitarvi all’evento più esclusivo nel cuore di Firenze! Io sono gasatissimo… voi?».

Dopo le esperienze al Grande Fratello Vip e a La Pupa e il Secchione Show, nei panni di opinionista, Federico torna a vestire i panni di imprenditore e parrucchiere riprendendo in mano le forbici per nuove acconciature prestigiose anche a Firenze. Al negozio di Anzio, dove è iniziata la sua ascesa, sono seguiti quelli di Corso Como a Milano e in Sardegna. Poi Roma,dove ha più punti vendita, e Napoli. E, a breve, ci sarà il primo salone della Toscana.

