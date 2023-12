Tumore, operazione record in Puglia: rimosso in appena 3 minuti col laser, paziente già a casa

di Redazione web

È durato appena tre minuti un intervento su un paziente di 60 anni operato per distruggere un tumore tiroideo di 5 millimetri. È stata utilizzata per la prima volta in Puglia una procedura micro-invasiva che utilizza una guida ecografica ed energia laser.

L'intervento è stato eseguito dal dottor Gaetano Achille, dell'unità operativa Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico-maxillo facciale dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II a Bari: si tratta del primo intervento con l'echolaser che ha portato alla termoablazione di un tumore tiroideo di 5 millimetri. Il paziente sta bene ed è stato dimesso dopo qualche ora.

Come funziona

"Questo nuovo macchinario - spiega Achille - produce attraverso la fibra ottica un calore di 110 gradi che si sviluppa su un diametro di un centimetro.

"Siamo i primi in Puglia, e i secondi nel Mezzogiorno dopo Napoli - afferma il direttore generale Alessandro Delle Donne - a poter disporre di questa tecnologia oltre alla esperienza del dottor Achille, che ha utilizzato in passato l'echolaser con ottimi risultati".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Dicembre 2023, 08:54

