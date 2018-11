Terremoto, scossa 4.2 in Emilia, epicentro a Santarcangelo di Romagna. Il sindaco:

Domenica 18 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una forte scossa diconè stata avvertita intorno alle 13.48 in Emilia Romagna e Marche, molto vicina alla costa. L'epicentro a Santarcangelo di Romagna (Riccione). Il sindaco del comune ha confermato che non ci sono stati danni in paese ma solo molta paura tra la gente, che è uscita in strada.Sui social c'è stao grande allarme non solo a, Riccione, Cesena, Cattolica, ma anche ad Ancona e persino a Padova. Per il momento non ci sono notizie di danni, né è stato reso noto l'epicentro. Il sisma avrebbe avuto epicentro in mare al largo di Rimini.