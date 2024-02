Stalker travestito da fantasma lancia pietre contro la finestra dell'ex. L'ha già minacciata di «sfregiarla con l'olio bollente»

Stalking, minacce, diffamazione e calunnia nei confronti di una donna solo perché ha deciso di interrompere la relazione con l'uomo che, all'epoca, era il suo compagno. L'ex non avrebbe accettato la scelta della donna arrivando a perseguitarla. Dopo l'ultimo episodio, la figlia della donna, per denunciare l'accaduto, ha condiviso sui social il video ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell'abitazione in cui vivono madre e figlia a Gallipoli.

Il video

Nel video, l'uomo spunta da un angolo mentre è coperto - dalla testa ai piedi - da un lenzuolo bianco e poi lancia delle pietre contro le finestre di casa dell'ex compagna. Una finestra va in frantumi e l'uomo, così come si vede nel video, si da alla fuga. La donna sarebbe vittima delle persecuzione da giugno, mese in cui ha deciso di interrompere la relazione con l'uomo. La mamma da quel momento sarebbe stata «stalkerizzata, minacciata, calunniata, diffamata e privata della propria libertà, a causa di una relazione finita e non condivisa», così come si legge nella denuncia social pubblicata dalla figlia della donna.

La denuncia sui social

«Ho sempre creduto nel mio Paese, nella mia Italia ed anche nella giustizia, ma ad oggi, quando si parla di violenza sulle donne l’Italia, la legge, la tutela e la sicurezza, vacillano. La giustizia è lenta, i riscontri sono pochi, ma non perdo le speranze», ha scritto la figlia della donna sui social, così come riporta il Corriere della Sera.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Febbraio 2024, 18:25

