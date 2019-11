Lunedì 18 novembre.

Anche a Venezia scuole aperte.

Sono numerosi i comuni che hanno deciso di tenere chiuse le scuole per l'emergenza maltempo. Di seguito la lista che comprende varie regioni, dal Lazio alla Toscana (dove l'emergenza è maggiore per i comuni situati lungo il corso dell'Arno e dell'Ombrone), sino ad Emilia e Campania. Il bollettino della Protezione civile regionale segnala per domattina livello verde. Maltempo e problemi anche ad Anagni (Frosinone), dove è stata decisa l'apertura del Centro Operativo Comunale (Coc) nella sede della polizia locale per coordinare gli interventi, con l'obiettivo di garantire la sicurezza sul territorio comunale. Il Coc è stato attivato secondo quanto previsto dal piano comunale di protezione civile e dai Piani d'emergenza comunale. Intanto il sindaco ha deciso anche la chiusura delle scuole per domani. Livorno. Il sindaco ha disposto la chiusura di tutte le scuole per domani, lunedì 18 novembre.«Abbiamo deciso, in attesa del nuovo bollettino meteo che diramerà la Regione e sulla base delle informazioni in nostro possesso sul rischio idraulico, di agire precauzionalmente seguendo il piano di protezione civile comunale sul rischio Arno». Lo ha detto il sindaco di Pisa, Michele Conti, al termine della riunione della sala operativa della protezione civile provinciale con tutti gli enti del territorio. Il sindaco ha firmato a fine mattina due ordinanze: una per la chiusura delle attività commerciali a partire dalle ore 18,30 di oggi in tutto il territorio comunale e una per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani. «Siamo già in contatto con le Università che disporranno le relative chiusure di rispettive sedi. Il prefetto deciderà, per competenza, la chiusura di tutti gli uffici pubblici del centro storico per la giornata di domani», ha precisato il sindaco.Le scuole di Empoli (Firenze) domani rimarranno chiuse a causa del maltempo e, soprattutto, dell'innalzamento dei livelli dei fiumi. Lo fa sapere il sindaco, Brenda Barnini, tramite Facebook. Il primo cittadino ha fatto appello alle persone affinché non si pongano in situazioni di pericolo: «Non andate a fare turismo sugli argini - ha scritto - non è possibile vedere la gente fare le foto al fiume». Anche a Manciano, in provincia di Grosseto, scuole chiuse domani a seguito, spiega il Comune, «dei recenti eventi alluvionali e del diffuso stato emergenziale del territorio». L'Unione dei comuni dell'Empolese-Valdelsa, in provincia di Firenze, in seguito alla prevista allerta meteo con codice rosso, ha disposto per domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nidi compresi, per i comuni attraversati dall'Arno (Montelupo Fiorentino, Empoli, Cerreto Guidi, Capraia e Limite, Vinci, Fucecchio). Per i comuni del territorio non attraversati dall'Arno è prevista soltanto la chiusura delle scuole superiori.Domani gli istituti scolastici e ludoco-ricreativi di ogni ordine e grado rimarranno chiusi a scopo precauzionale nel comune di Cecina.Scuole chiuse per il maltempo domani a Caserta e in altri centri della provincia. Nel capoluogo, colpito duramente dalle forti piogge, con allagamenti, caduta di alberi, calcinacci e chiusura di qualche strada, il sindaco Carlo Marino ha deciso di tenere chiuse anche le scuole di ogni ordine e grado per permettere le verifiche nei plessi a tecnici comunali e vigili del fuoco.